Brezilya, Yunan Büyükelçinin Ölümünü Doğruladı

RIO DE Brezilya Polisi, cuma günü yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis olduğunu doğruladı.



Rio de Janerio Polisi yaptığı açıklamada, Nova Iguaçu Adli Tıp Enstitüsünde incelenen cesedin büyükelçiye ait olduğunu söyledi.



Büyükelçinin Brezilyalı eşi Francoise Amiridis'in ise gözaltına alındığı bildirildi.



Amiridis, eşinin pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti.



Kiralık araç, perşembe günü geç saatlerde içinde bir cesetle beraber yanmış olarak bulunmuştu.