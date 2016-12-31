Brezilya, Yanmış Araçta Bulunan Cesedin Yunanistan Büyükelçisi Olduğunu Doğruladı





Brezilya polisi cuma günü yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis olduğunu doğruladı.



Rio de Janerio polisi adli tıp kurumunda incelenen cesedin büyükelçiye ait olduğunu açıkladı.



Yunanistan'dan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.



Yunan büyükelçinin Brezilyalı eşi Françoise Amiridis ve gizli ilişki yaşadığı ileri sürülen Brezilyalı bir polis şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.



"Her şeyi inceliyoruz. Fotoğrafları, araç plakasını, uçak biletini, nerede yemek yedikleri nerede vakit geçirdikleri…bütün bu bilgiler ayrıntılı inceleniyor."



Amiridis eşinin pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınmadığını ifade etmişti.



Kiralık araç perşembe günü geç saatlerde içinde bir cesetle birlikte yanmış halde bulundu.



Auteur: euronews-tr



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