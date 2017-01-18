Brezilya'ya Stoper Çıkarması

Galatasaray'da Maicon çıkarması... Temmuz ayında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Porto'dan Sao Paulo'ya transfer olan 28 yaşındaki savunmacı, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki 1 numaralı isim konumunda. Oyuncunun bonservisini düşürmek için pazarlıkları sürdüren Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki günlerde Brezilya'ya çıkarma yaparak işin ciddiyetini ortaya koymayı, hatta anlaşmayı sonuçlandırarak Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Galatasaray Yönetimi'nin Brezilya'ya gitme kararı vermesinde, oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'a olumlu mesaj göndermesi en önemli rolü oynadı. Menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, "Türkiye'ye gelirim" mesajı gönderen Maicon için Galatasaray'ın 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Uzun vadeli taksitler

Buna karşın Sao Paulo kulübü, 6 milyon Euro ödediği oyuncudan zarar etmek istemiyor. İşte bu noktada yönetimin farklı bir planı var. Brezilya seferinde de bu formül gündeme getirilecek. Galatasaray cephesi, gerekirse 4 milyon Euro'yu peşin verip, kalan parayı uzun vadeli taksitlerle ödemeyi düşünüyor. Ayrıca kontrata şampiyonluk veya oyuncunun belirli bir maç sayısına çıkması durumunda ödenecek paralar da eklenerek, Brezilya kulübünün talep ettiği bonservis seviyesine ulaşılacak.

Diğer oyuncular askıda

Böylece nispeten başarı ve istikrar endeksli bir transfer gerçekleşmiş olacak. Maicon seferberliği nedeniyle, Galatasaray Yönetimi'nin listedeki diğer stoperleri şimdilik askıya aldığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: Fanatik