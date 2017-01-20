Brezilya: Petrobras Soruşturmasında Talihsiz Uçak Kazası





Brezilya tarihinin en büyük yolsuzluk ve kara para aklama skandalı Petrobras soruşturmasını yürüten hakim uçak kazasında hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Yüce Divan üyesi Teori Zavascki ülkenin birçok siyasi liderinin karıştığı ulusal petrol şirketi Petrobras'ta yapılan yolsuzlukları soruşturmakla görevliydi.



Brazil Supreme Court Justice overseeing massive corruption investigation died today in small-plane crash https: //t.co/WEc9rPzxFx— Glenn Greenwald (@ggreenwald) 19 janvier 2017



Petrobras skandalı aylardan beri Brezilya siyasi hayatını derinden sarsıyor. Rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı ülkenin önde gelen isimleri hakkında soruşturma ve yargı süreci başlamış durumda. Örneğin eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in de skandala karışması görevden alınmasıyla sonuçlandı.



Presidenta Eleita Dilma Rousseff lamenta a morte de Teori Zavascki https: //t.co/F71cocFOfr pic.twitter.com/qY1HCSlpRy— Debate Progressista (@debprogressista) 19 janvier 2017



Öte yandan hayatını kaybeden yargıcın yürüttüğü soruşturma yeni Başkan Michel Temer'i de kapsıyordu. Zavascki'nin talihsiz ölümü soruşturmaya da ağır bir darbe indirdi. Zira yargıcın ülkenin önde gelen 130 isminin (politikacılar, işadamları...) yaptığı gizli anlaşmaları kamuya ifşa etmesi bekleniyordu.



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Tags: talihsiz Brezilya: soruşturmasında Finanssal skandal Adalet kazası Bozulma Brezilya uçak Petrol sektörü Petrobras Gepost: 20 januari 2017