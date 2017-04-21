Brezilya'nın Muz Cumhuriyeti İmajı Silinmeli"

SAO Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, göreve yeni başlayan diplomatlardan, "Ülkenin yurt dışından yeni yabancı yatırımlar çekmesi için muz cumhuriyeti imajı ile mücadele etmelerini" istedi.



Diplomatların mezuniyet töreninde konuşan Temer, Brezilya'nın dışarıda, "İşlerin hukuki düzen, koruma ve anayasa olmadan yapıldığı bir muz cumhuriyeti olarak görüldüğünü" aktardı.



Ülkenin yurt dışından yeni yabancı yatırımlar çekmesi için diplomatların "Muz cumhuriyeti" imajı ile mücadele etmesi gerektiğini bildiren Temer, "Çok fazla yatırıma ihtiyacımız var." dedi.



Diplomatlardan, Brezilya'ya "Partiler ve ideolojiler üstü" hizmet etmelerini isteyen Temer, değişen dünyada, ülkesinin yerini garantilemesinin önemine değindi.



Temer, görevden ayrılmasına birkaç ay kaldığını ve yapılacak çok şey olduğunu dile getirdi.



Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesinden sonra başkanlık görevini devralan, o dönem başkan yardımcılığı yapan Temer'in önünde, görevi seçimle başa gelecek başkana bırakması için 20 aydan daha az bir süresi bulunuyor.