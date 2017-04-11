Brezilya Hava Yolları Dış Yatırıma Açılıyor

SAO Brezilya Turizm Bakanlığı, yabancı yatırımcıların Brezilya hava yolu şirketlerinin yüzde yüzüne sahip olabileceklerini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin Brezilya Hayacılık Kanunu'nda yapacağı değişiklikle yabancı yatırımcıların Brezilya hava yolu şirketlerinin yüzde yüzüne sahip olabilecekleri belirtildi. Ülkede halihazırdaki kanuna göre, yabancı yatırımcılar Brezilya firmalarının en fazla yüzde yirmisine sahip olabiliyor.



Kanun değişikliği için Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in onayının beklendiği belirtilen açıklamada, "Amaç, daha fazla ulusal ve uluslararası ziyaretçinin dolaşımına izin veren bölgesel hava yolu ağını genişletmenin yanı sıra rekabet gücü, ülke içinde seyahat eden turların sayısı ve turist sayısını artırmaktır." ifadesi kullanıldı.



Turizm Bakanı Marx Beltrao, "Brezilya + Turizm" programını duyurmak için katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, yerli sermayenin dışarıya açılmasının, Brezilya hava pazarına daha fazla şirketin yatırım yapmasını sağlayacağını ve uçuş yapılan destinasyon sayısı ile rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunması gerektiğini söyledi.



Bakan Beltrao, "Sermayenin açılmasıyla (uçak bileti) fiyatların düşmesi bekleniyor." dedi.



Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan değişiklik, aslında turizmi teşvik için hazırlanan tedbir paketi kapsamında yer alıyor.



Tedbir paketi, ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi stratejik olarak görülen ülkelerdeki yabancıların Brezilya'ya gelişini arttırmak için bu ülkelere elektronik vize uygulanmasını da içeriyor.



Paketteki bir başka önlem ise turizm potansiyeline sahip sahil bölgeleri ve federal nehir kıyılarının Turizm Bakanlığına devredilmesini öngörüyor. Bu sayede bakanlık bu bölgeleri marina, otel ve tatil köyü inşa etmek için tahsis edebilecek.