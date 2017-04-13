Brezilya Devlet Başkanı Temer'in Partisine Rüşvet İddiası

SAO Brezilya'da "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulundu.



Şirketin eski yöneticilerinden Marcio Faria da Silva, yetkililere verdiği ifadede, Odebrecht 'in 15 Temmuz 2010 tarihinde yapılan bir toplantıda, Temer'in Brezilya Demokratik Hareket Partisi'ne (PMDB), 40 milyon dolar rüşvet verdiğini belirtti.



Silva, 40 milyon dolarlık rüşvetin, devlete ait petrol şirketi Petrobras ile yapılacak anlaşmanın değerinin yüzde 5'ine karşılık geldiğini kaydetti.



Toplantıya katılan bir diğer Odebrecht yöneticisi Rogerio Araujo da Silva'nın ifadesini doğruladı. Araujo, "Bu toplantıda, ihalenin şirkete verileceği ve PMDB'nin siyasi kampanyası için finansal destek alacağı kabul edildi." ifadesini kullandı.



İfadelere göre, lobici Joao Augusto Henriques, toplantıdan önce PMDB adına şirketten 40 milyon dolar rüşvet istedi.



Odebrecht'in varisi ve eski başkanı Marcelo Odebrecht de yardımcılarından, PMDB'ye yüklü bir ödeme yapıldığını duyduğunu, ancak miktarı bilmediğini açıkladı.



Brezilya'da "Araba Yıkama" soruşturmasında bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum olurken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarıldı.



Son olarak salı günü Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 8 Bakan, 29 senatör, 42 federal milletvekili, 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ve 24 üst düzey yönetici hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermişti.