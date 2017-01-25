Brezilya'daki Yolsuzluk Soruşturması

BUENOS Brezilya'daki yolsuzluk skandalına karıştığı ileri sürülen Arjantin İstihbarat Şefi Gustavo Arribas hakkında soruşturma açıldı.



Savcı Federico Delgado, Arribas'ın Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'daki yolsuzluk skandalına karıştığı iddiasıyla Arjantin'de soruşturma yürütüleceğini bildirdi.



Arribas'ın başkanlığını yaptığı federal istihbarat servisinden yapılan açıklamada, iddialar reddedilmiş, Arribas'ın Brezilya'da yaşadığı dönemde, bir gayrimenkul anlaşmanın parçası olarak yalnızca 70 bin dolar aldığı belirtilmişti.



Brezilya'da Mart 2015'te aşlatılan Petrobras soruşturması kapsamında aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmış, eski Devlet Başkanı Lula da Silva, mart ayı başında soruşturmaya dahil edilmişti. Görevinden azledilen Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in Petrobras'ın başkanlığını yürütürken yolsuzluk yapıldığı, ihalelere fesat karıştırıldığı, yetkililerin rüşvet aldığı iddia ediliyor.