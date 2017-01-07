Brezilya'daki Hapishane İsyanı İstifa Getirdi

RIO DE Brezilya Hükümetinin Ulusal Gençlik İşlerinden sorumlu üyesi Bruno Julio, geçen hafta yaşanan hapishane isyanında ölen hükümlüler hakkında verdiği beyanat nedeniyle istifa etti.



Huff Post Brasil gazetesine dün verdiği demeçte, mahkumların ölümünden memnuniyet duyduğunu belirten Julio'nun görevinden istifa ettiği bildirildi.



Julio demecinde daha çok mahkumun öldürülmesi gerektiğini öne sürerek, "Her hafta bir katliam yapılması lazım." ifadesini kullanmıştı.



Hapishanedekilerin melek olmadığını ifade eden Julio, mahkumlar tarafından öldürülen masum kızlar yerine "canilerin" ilgi görmesini doğru bulmadığını belirtmişti.



İddiaları reddeden Julio'nun, demecinin ses dosyasının, gazetenin internet sayfası üzerinden yayınlanmasının ardından istifasını sunduğu, Hükümetin de istifayı kabul ettiği açıklandı.



Geçen hafta Brezilya'nın iki ayrı eyaletindeki hapishanelerde 4 gün arayla yaşanan 2 ayaklanmada 100'ü aşkın hükümlü hayatını kaybetmişti.