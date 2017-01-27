Brezilya'daki Cezaevi İsyanları

SAO Brezilya'da isyanlar sırasında 26 mahkumun yaşamını yitirdiği Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz Cezaevi'nde yeni bir operasyonla sayım yapan güvenlik güçleri, en az 56 mahkumun firar ettiğini belirledi.



Emniyet güçleri ve özel operasyon birlikleri, mahkumları saymak, cep telefonu ve silahları toplamak, tutuklu ve hükümlüleri ayıracak konteynerlerin montajını tamamlamak ve binalardaki yıkıntıları temizlemek için operasyon düzenledi.



Operasyonun tamamlanmasının ardından mahkumlar, ellerinde yakın dövüş silahları ve cep telefonlarıyla tekrar cezaevi binalarının çatılarına çıktı.



Güvenlik güçleri, yeni bir operasyon düzenleyerek yaptıkları sayımda Alcaçuz'dan en az 56 mahkumun kaçtığını tespit etti. Adli Tıp Kurumu yetkilileri de daha fazla sayıda ölüyle karşılaşmama umuduyla çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.



Karşıt suç çetelerinin tutulduğu bölümleri konteynerlerden oluşturulan duvarlarla birbirinden ayırma çalışmalarının sürdüğü cezaevinde bulunan tünel sayısının ise 8'e yükseldiği duyuruldu.



3 eyaletten özel eğitimli 78 memur



Brezilya Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 eyaletten 78 özel eğitimli cezaevi müdahale görev gücü memurunun Alcaçuz'a gönderildiği bildirildi.



Açıklamada, Rio de Janeiro, Ceara ve Sao Paulo eyaletlerinden memurların Eyalet Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Bakanlığının koordinasyonunda cezaevi memurlarıyla entegre şekilde çalışacağı kaydedildi.



Adalet Bakanı Alexandre de Moraes ise görev gücünün eyalette 30 gün kalacağı ancak bu sürenin eyalet yönetiminin talebi doğrultusunda uzatılabileceği bilgisini verdi.



Alcaçuz'da görevlendirilen yeni görev gücü, isyanlar, cezaevi nüfusunun kontrolü ve cezaevine müdahale konularında özel eğitim almış memurlardan oluşuyor. Memurların çalışmaları Ulusal Cezaevi Dairesi tarafından denetlenecek.



Brezilya'da yeni yıl ile başlayan cezaevi isyanlarında 100'ü aşkın mahkum yaşamını yitirmiş, 300'den fazla mahkum firar etmişti. Son olarak geçen salı günü Sao Paulo'daki isyanda 152 mahkum kaçmıştı. Şu ana kadar bu mahkumlardan 109'unu yakalamayı başaran emniyet güçleri, 43 mahkumu arama çalışmalarını sürdürüyor.