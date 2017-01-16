Brezilya'daki Cezaevi İsyanından Sonra Mahkumları Çırılçıplak Soydular

Brezilya bir kez daha hapishane ayaklanmasıyla sarsıldı. Kuzeydoğudaki Natal eyaletinde çıkan isyan 14 saat boyunca sürdü.

BAZI MAHKUMLARIN BAŞLARI KESİLMİŞ

Alcacuz cezaevinde rakip iki çete arasındaki kavgayla başlayan isyanda ölü sayısı sürekli arttı. Resmi yetkililer, ayaklanmada ölen 26 mahkumdan bazılarının başlarının kesilip atıldığını bildiriyor. Adli kaynaklara göre, birçok mahkumun da cesetleri parçalanmış halde.



MAHKUMLARI ÇIRILÇIPLAK SOYMUŞLAR

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, mahkumların çırılçıplak sıraya sokulduğu ve etrafında silahlı polislerin görüldüğü bir fotoğrafı dünyaya servis etti. Alcacuz'dan yansıyan video görüntülerinde de mahkumların çatılarda dolaştığı ve en az bir binadan gökyüzüne duman yükseldiği görülüyor.



İSYANDAN ÖNCE ELEKTRİĞİ KESMİŞLER

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, mahkumlar isyanı başlatmadan önce hapishanenin elektriğini kesti. Çete savaşına sahne olan cezaevinden çok sayıda yaralı mahkum hastaneye kaldırıldı.



BİNDEN FAZLA MAHKUM BARINIYOR

Brezilya'da 2017 yılı cezaevi isyanlarıyla başladı. Amazon ormanları içindeki Manaus kenti ile kuzeydeki Venezuela sınırında yer alan Roraima eyaletindeki ayaklanmalarda yaklaşık 100 mahkum ölmüştü.



Brezilya'da cezaevlerinin çoğu suç örgütleri tarafından yönetiliyor. Aşırı kalabalık hapishanelerde kontrol çoğunlukla hükümette değil. Son isyanın çıktığı 620 kapasiteli Alcacuz'da 1000'den fazla mahkumun barındığı aktarılıyor.