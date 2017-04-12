Brezilya'daki Bakanlara Yönelik Soruşturma

SAO Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Federal Yüksek Mahkemenin sekiz bakan hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına karar vermesine ilişkin hükümetin çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Temer, 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Başkanlık Sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti.



Gazetecilerin soruşturmayla ilgili sorusu üzerine, Temer, yargının çalışmasına izin vereceklerini söyledi.



Brezilya'da devam eden "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturmasın raportörü Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.