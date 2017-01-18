Brezilya'da Yine Cezaevi İsyanı





Brezilya'nın Rio Grande do Norte Eyaleti'ndeki Alcaçuz cezaevinde 26 mahkumun ölümüyle sonuçlanan isyandan bir gün sonra yeni bir isyan daha başladı.



Cezaevindeki mahkumlar çatı katını ellerinde sopalar ve bayraklarla işgal etti. Mahkumların güvenlik güçlerinin kontrol sağlamasını engellemek için barikatlar kurdukları bildirildi.



Sık sık tekrarlanan isyanların ardından bir açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Mıchel Temer de ülkedeki yüksek güvenlikli hapishane sayısını artırmaya karar verdiklerini, bunun için gerekli bütçenin de ayrıldığını dile detirdi.



Temer ayrıca silahlı kuvvetlerin cezaevlerine gireceğini ve periyodik denetimler yapılacağını duyurdu.



Brezilya'da 2017 yılının ilk 2 haftasında meydana gelen isyanlarda Amazonas eyaletinde 67, Roraima eyaletinde 33, Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevindeki 26 mahkum yaşamını yitirdi. Brezilya'da 2017'de çeşitli cezaevi isyanlarında ölen tutuklu sayısı 134'e ulaştı.



Öte yandan Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki cezaevlerinde görevli memurlar maaş ve ikramiyelerinin ödenmediği gerekçesiyle grev kararı aldı.



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Tags: Cezaevi cezaevi Brezilya yine Brezilyada Güvenlik isyanı Gepost: 17 januari 2017