Brezilya'da Yeni Yıl Gecesi Işlenen Cinayet Protesto Edildi

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Protesto yürüyüşünden detaylar Brezilya'nın Campinas kentinde toplanan yüzlerce kişi yeni yıl gecesi işlenen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayeti protesto etti. Sao Paulo'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Campinas'ta bulunan eve yanında taşıdığı silahlarla saldıran kişinin, yeni yılı kutlayan aralarında eski karısı ve 8 yaşındaki oğlu da bulunan 9 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiği belirtildi.