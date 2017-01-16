Brezilya'da Uyuşturucu Çeteleri Hapishanede Çatıştı: En Az 30 Ölü





Brezilya hapishanelerinde olaylar durulmuyor. Bu kez ülkenin kuzeyinde bulunan Natal şehri yakınlarındaki Alcaçuz hapishanesinde mahkumlar arasında çatışma çıktı.



Karşıt gruplar arasındaki olaylarda ilk olarak 10 kişinin öldüğü duyurulmuştu ancak daha sonra bu bilgi en az 30 kişinin hayatını kaybettiği şeklinde düzeltildi. Güvenlik güçleri kontrolü ancak saatler sonra sağlayabildi. Olay sırasında çok sayıda mahkum yakını da hapishane çevresinde endişeli bir bekleyiş içerisindeydi.



Brezilya'da yeni yılla birlikte patlak veren hapishane olaylarında 100'den fazla mahkum hayatını kaybetti.



Çatışmaların uyuşturucu satan gruplar arasında yaşandığı ve hapishanelerdeki aşırı doluluğun da etkili olduğu ifade ediliyor. Brezilya'da hapishaneler halen kapasitelerinin yüzde 67 üzerinde kişiyi barındırıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: uyuşturucu Ölüm Brezilya ölü çeteleri İsyan çatıştı: Brezilyada hapishanede Gepost: 16 januari 2017