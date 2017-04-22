Brezilya'da Topraksız Çiftçilere Saldırı

SAO Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde yüzleri maskeli kişilerin, 9 topraksız çiftçiyi öldürdüğü bildirildi.



Mato Grosso Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, eyalet merkezine bin kilometre uzaklıktaki Colniza kırsal bölgesinde 20Nisan Perşembe günü 9 topraksız çiftçinin yüzleri maskeli kişiler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.



Polis yetkilileri, katliamın yüzlerinde maske olan bir grubun bölgeyi işgal edip, yerleşim birimlerine ateş etmesiyle başladığını belirtti.



Daha sonra çiftçilerin barakalarına giren saldırganların karşılarına çıkan herkese ateş ettiğini kaydeden yetkililer, olayla ilgili katliamdan kaçan 2 kişi tarafından bilgilendirildiklerini aktardı.



Hayatını kaybedenlerin hepsinin erkek olduğunu söyleyen yetkililer, saldırının faillerinin bölgedeki diğer çiftçiler olabileceğini ifade etti.



Eyalet yetkilileri ise bölgede kırsal yerleşim yerinin olmadığını açıkladı.



Diğer yandan, Katolik Kilisesinin bir kuruluşu olan Kırsal Toprak Komisyonu (CPT) yetkilileri ise yaklaşık 100 ailenin yaşadığı bölgede, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu en az 10 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.



CPT yetkilileri, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.



Ağır silahlı kişilerin 2004 yılında bölgeden bazı aileleri tahliye ettiğini anımsatan CPT yetkilileri, geçen yıl yaptıkları bir araştırmada, Mato Grosso'daki 6 bin 601 ailenin ihtilaflı tarım alanlarında yaşadığını belirlediklerini aktardı.



CPT Koordinatörü Thiago Valentim, tartışmalı bölgelerin çoğunlukla "Quilombola" adlı topluluklarda veya yerli bölgelerde bulunduğunu belirterek, "Tarihsel olarak, bu aileler ve topluluklar büyük çiftçilere ve çiftliklere toprak kaybettiler." dedi.



Portekizliler tarafından 1500'lü yıllardan itibaren şeker pancarı üretim sahalarında çalıştırılmak üzere Afrika'dan Brezilya'ya getirilen köleler, vahşi ormanların derinliklerine kaçarak "Quilombola" adı verilen küçük topluluklar kurmuş ve burada toprağı ekerek hayatta kalmaya çalışmışlardı.