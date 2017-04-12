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Brezilya'da Şirketler İlave Vergiden Muaf Olacak
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Brezilya'da Şirketler İlave Vergiden Muaf Olacak

Brezilyalı büyük şirketler, mahkeme kararı ile ilave enerji vergisinden kurtuldu.

Brezilya'da Şirketler İlave Vergiden Muaf Olacak

Brezilyalı büyük şirketler, mahkeme kararı ile ilave enerji vergisinden kurtuldu

Kaynak: Dunya.com

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