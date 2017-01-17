Brezilya'da Silahlı Kuvvetler Cezaevlerine Giriyor

SAO Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Planalto Sarayı'nda istihbarat birimleriyle bir araya geldi.



Temer sözcüsü aracılığıyla, cezaevi sistemindeki krizin "ulusal sınırları" aştığını ve "olağanüstü" eylemler gerektiğini belirtti.



Sözcü, silahlı kuvvetlerin cezaevlerindeki "yasaklı maddeleri bulmak için rutin denetimler" yapacağını ve yerel polis ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.



Federal hükümet ayrıca Rio Olimpiyatlarında olduğu gibi, ulusal güvenlik kurumları arasında kurulacak bir kontrol merkezi ile daha fazla bütünleşme ve kolaylaştırılmış iletişim sağlanacağını açıkladı.



Valilerin, silahlı kuvvetlerin cezaevlerinin iç güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olması yönündeki baskıları sonrasında yapılan açıklamada, kontrolün savunma bakanlığına devredildiği vurgulandı.



Temer, yarın Planalto Sarayı'nda valiler ile bir araya gelecek.



Cezaevi isyanlarında ölümler





Brezilya'da 2017 yılının ilk 2 haftasında meydana gelen isyanlarda Amazonas eyaletinde 67, Roraima eyaletinde 33, Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevindeki 26 mahkum yaşamını yitirdi. Brezilya'da 2017'de çeşitli cezaevi isyanlarında ölen tutuklu sayısı 134'e ulaştı.



Cezaevlerinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç çeteleri arasında Kolombiya-Venezuela-Brezilya hattındaki trafiği ele geçirme mücadelesi nedeniyle başladığı düşünülen isyanlar, diğer cezaevlerinde tutuklu bulunan çete üyelerinin ölenlerin intikamını almak istemesi üzerine diğer cezaevlerine yayıldı.