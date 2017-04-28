Brezilya'da Şiddetli Protestolar - Sao

Brezilya'nın en büyük şehirlerden olan Sao Paulo'da devam eden grev ve protesto olaylarında göstericiler şehirdeki ana caddelerden bazılarını lastik yakarak trafiğe kapattı. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in emeklilik yaşı, sendikalar ve çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediği Brezilya'da işçi birlikleri grev ve gösterilerle başkanı protesto ediyor.