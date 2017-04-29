Brezilya'da Sendikalar Tasarruf Tedbirlerine Karşı Halkı Sokağa Döktü

Brezilya'da sendikalar, Başkan Michel Temer'in tasarruf tedbirler kararını protesto etmek için genel greve gidince ülkede hayat felç oldu.

Brezilya'da Sendikalar Tasarruf Tedbirlerine Karşı Halkı Sokağa Döktü

Brezilya'da sendikalar, Başkan Michel Temer'in tasarruf tedbirler kararını protesto etmek için genel greve gidince ülkede hayat felç oldu.

Kaynak: Dunya.com

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