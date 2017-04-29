Brezilya'da Sendikalar Tasarruf Tedbirlerine Karşı Halkı Sokağa Döktü

Brezilya'da sendikalar, Başkan Michel Temer'in tasarruf tedbirler kararını protesto etmek için genel greve gidince ülkede hayat felç oldu.
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