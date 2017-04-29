Brezilya'da Sendikalar Tasarruf Tedbirlerine Karşı Halkı Sokağa Döktü

Brezilya'da sendikalar, Başkan Michel Temer'in tasarruf tedbirler kararını protesto etmek için genel greve gidince ülkede hayat felç oldu.



Hükumet emeklilik sistemi, çalışma yasalarını değiştirmeye yönelik tasarruf tedbirlerini uygulamaya koyunca sendikalar halkı sokağa döktü.



Gerilim Rio de Janeiro'yu ateşe verdi. Okul yönetimleri velilere çocuklarını sokağa salmama uyarısında bulundu. Güvenlik güçleri Guanabara Körfezindeki feribot terminallerindeki protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz bombaları attı. Santos Domont Havaalanında çatışmalar çıktı. Brezilya'nın en büyük şehri So Paulo'da protestocular otoyolları bloke etti. Toplu taşıma sistemleri durdu. Bir dizi kamu binasına giriş engellendi.



Grev Brezilya'da, Porto Alegre, Belo Horizonte ve başkent Brasilia' olmak üzere bir çok şehri vurdu.



Önceki başkan Dilma Rousseff'in görevden alınmasından sonra geçen yıl başkan olan Temer Brezilya'nın zayıf ekonomisinin düzelmesi için tassarruf tedbirlerinin gerekli olduğunu ileri sürdü.



Bu ay yapılan bir kamu oyu yoklaması Brezilyalıların yüzde 92'sinin ülkenin yanlış yolda olduğunu düşündüğü ortaya çıkardı. Başkan Tremer'in destekçilerinin yüzde 4 olduğu belirtildi.



Tremer'i destekleyen Senato üyelerinin üçte birinin rüşvet suçlaması ile soruşturma altında olduğu belirtildi. Senato rüşvet soruşturmasının durdurulmasını istedi. Senato bu hafta gücü kötüye kullandıkları iddiasıyla yargıçların cezalandırılmasını oyladı.



Başkan Temer 2010'da partisi için 40 milyon dolarlık bir rüşvet pazarlığı suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Başkan bu suçlamayı reddediyor. - RIO DE JANERIO