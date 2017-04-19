Brezilya'da Protestocu Polisler ile Meclis Polisi Arasında Arbede

SAO Brezilya'nın başkenti Brasilia'da emeklilik reformunu protesto etmek üzere meclis binasına giren polisler ile parlamentoyu korumakla görevli meslektaşları arasında arbede yaşandı.



Minas Gerais, Ceara, Parana, Espirito Santo ve Santa Catarina eyaletlerinden polis örgütlerine mensup yaklaşık bin kişi, başkentte emeklilik reformunu protesto etti.



Brezilya Polis Memurları Birliği yetkililerinin verdiği bilgiye göre, protestocu polis memurlarından bir bölümünün mecliste milletvekillerine ayrılan alana girmeye çalışması nedeniyle arbede çıktı.



Parlamento binasına girmeye çalışan polislere meclis polisi giriş bölümünde engel oldu. Buna rağmen binanın girişindeki camları kırarak içeri giren protestocu polislere meslektaşları biber gazı ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.



Protestocu polislerin genel kurul salonuna giriş bölümünü işgal etme çabaları ise meclis özel harekat polisleri tarafından engellendi.



Olaylar sırasında çok sayıda polis gazlardan etkilendi.



Federal Bölge Askeri Polisi protestocu 5 polisin gözaltına alındığını ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını duyurdu.



Milletvekili Lincoln Portela, yaptığı açıklamada, protestocu polislerden bir grubun emeklilik reformundan sorumlu milletvekili Arthur Maia ile görüştüğünü aktardı.



Lincoln, Maia ile görüşen öfkeli grubun emeklilik reformuna karşı tepkilerini dile getirdiğini, önergenin aylardır müzakere edildiğini ancak bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.