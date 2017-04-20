Brezilya'da Polis Protestosu

SAO Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenledikleri protestodan bir gün sonra polislerin emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürüldüğü bildirildi.



Emeklilik reformundan sorumlu milletvekili Arthur Maia, basın mensuplarına, federal polislerin emeklilik yaşının 60'tan 55'e indirildiğini belirterek polislerin gösterisinin bu kararda etkisinin olmadığını savundu.



Brezilya'da mayıs ayında meclise gönderilmesi beklenen, ordu mensuplarıyla ilgili emeklilik reformuyla federal polislerin emeklilik haklarının, askeri polisler ve ordu mensuplarıyla eşit koşullara getirilmesi amaçlanıyor.



Kongreye gönderilen sosyal güvenlik reformunun ana metninde bütün erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı 65 olarak düzenlenmişti. Askeri polisler, itfaiye memurları ve ordu mensupları ise özel sosyal güvenlik yasalarına tabiler.



Brasilia'da salı günü meclis binası önünde gösteri düzenleyen federal polisin binaya girmeye çalışması üzerine arbede çıkmıştı. Meclis polisi, protestocu federal polise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.



Müdahale sırasında protestocu polisler, meclis girişinin camlarını kırmıştı.