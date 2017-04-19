Brezilya'da Oyuncular, Fotoğraf Esnasında Kadraja Değil Hakeme Daldı

Brezilya'da Bölgesel maçlarda yardımcı hakemlik yapan Denise Bueno, Instagram'daki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor. Güzel hakeme ise 'Ateşli bayrak' lakabı takıldı.

Sahadaki görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra konuşan Denise, kendisini ateşli bulmadığını ifade etti.

KAMERAYA DEĞİL BUENO'YA BAKTILAR

Öyle ki bir maç öncesi iki takım oyuncularının ve hakemlerin olduğu fotoğrafta bazı oyuncular, kadraja bakmak yerine ateşli hakeme baktı. Bu da objektiflere komik görüntüler verdi.

Hakemliğin yanı sıra modellik de yapan Denise Bueno, Brezilya'nın 'Biri bizi gözetliyor' yarışmasına katılmak istedi ancak elemeleri geçemedi.