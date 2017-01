Brezilya'da Ordu Birlikleri Kent Sokaklarında

SAO Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in, cezaevlerindeki isyanların kontrolü amacıyla Rio Grande do Norte eyalet valisinin talebi üzerine silahlı kuvvetlerin Natal kenti sokaklarında polis faaliyetlerini yürütmesine yetki verdiği bildirildi.



Brezilya Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Temer'in, ordu birliklerinin Natal kentinde polis faaliyetlerini yürütme yetkisini onayladığını belirtildi.



Açıklamada, kararının Rio Grande do Norte eyalet valisinin talebi üzerine verildiğini, silahlı kuvvetlerden kaç kişinin şehirde konuşlanacağı veya şehre ne zaman ulaşacakları hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.



Geçtiğimiz hafta sonu Natal kentinde, 26 tutuklunun ölümüyle sonuçlanan Alcaçuz cezaevindeki isyanı kontrol altına almak için yapılan operasyonlar sırasında, eyalet yönetimine ait araç ve binaların saldırıya uğraması üzerine vali, federal hükümetten yardım talep etmişti.



Öte yandan, bugün Rio Grande do Norte eyaletinde yeni bir isyan başladığı ve güvenlik güçlerinin müdahale edemediği cezaevinde birçok ölü ve yaralı olduğu kaydedildi. Yetkililer, cezaevi yöneticisi Ivo Freire'nin de yaralananlar arasında olduğunu duyurdu.



Brezilya'da yaşanan cezaevi isyanlarında son bir ayda 150'yi aşkın tutuklu hayatını kaybetti.