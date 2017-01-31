Brezilya'da "Kampüs Partisi" - Sao

- Brezilya'da "Kampüs Partisi" Etkinliğin düzenlendiği alandan detaylar SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her sene düzenlenen ve bir hafta boyunca süren teknoloji festivali "Kampüs Partisi"nde dünyanın çeşitli yerlerinden 8000'den fazla bilgisayar programcısı, hacker ve oyun sever...

Brezilya'da 'Kampüs Partisi' - Sao

- Brezilya'da "Kampüs Partisi"
Etkinliğin düzenlendiği alandan detaylar SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her sene düzenlenen ve bir hafta boyunca süren teknoloji festivali "Kampüs Partisi"nde dünyanın çeşitli yerlerinden 8000'den fazla bilgisayar programcısı, hacker ve oyun sever bir araya geldi.

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Sao Paulo, Brezilya, Festival, Hacker