- Brezilya'da "Kampüs Partisi"
Etkinliğin düzenlendiği alandan detaylar SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her sene düzenlenen ve bir hafta boyunca süren teknoloji festivali "Kampüs Partisi"nde dünyanın çeşitli yerlerinden 8000'den fazla bilgisayar programcısı, hacker ve oyun sever bir araya geldi.
Brezilya'da "Kampüs Partisi" - Sao
- Brezilya'da "Kampüs Partisi" Etkinliğin düzenlendiği alandan detaylar SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her sene düzenlenen ve bir hafta boyunca süren teknoloji festivali "Kampüs Partisi"nde dünyanın çeşitli yerlerinden 8000'den fazla bilgisayar programcısı, hacker ve oyun sever...
- Brezilya'da "Kampüs Partisi"