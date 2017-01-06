Brezilya'da Çıkan İkinci İsyanda, 33 Mahkum Hayatını Kaybetti!

Brezilya'nın Venezuela sınırındaki Roraima eyaletinde çıkan cezaevi isyanı felaketle bitti. Yetkililer, eyaletin en büyük cezaevindeki ayaklanmada 33 mahkumun öldüğünü resmen açıkladı.

56 MAHKUM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hafta içinde iki çetenin kavgasıyla başlayan bir başka isyanda, 56 mahkum can vermişti. Amazon ormanları içindeki Manaus'ta iki rakip çetenin kavgasıyla başlayan isyanda çok sayıda mahkum da hapishaneden kaçmıştı.



KAÇAN MAHKUM SELFİE PAYLAŞTI

Kaçan mahkumlardan birinin çektiği selfie fotoğrafı Facebook hesabında yayınlaması, dünya medyasında haber olmuştu.