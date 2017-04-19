Brezilya'da Eyaletler Mali Krizden Kurtarılıyor

SAO Brezilya Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, mali krizdeki eyaletlerin federasyona olan borçlarını erteleyerek finansal bakımdan iyileştirilmesini öngören kanun tasarısı metni 127'ye karşı 301 oyla kabul edildi.



Devlet Başkanı Michel Temer tarafından yılbaşında meclise gönderilen tasarı, mali uyum önlemleri alınması şartıyla eyaletlerin federasyona borçlarının üç yıl süreyle askıya alınmasını öngörüyor.



Tasarı metninin onaylanması birkaç başarısız oylamadan sonra gerçekleşti. Metnin onaylanması parlamenterlerin engellemeleri sonucu sadece bu ay 4 kez ertelenmişti.



Oylama sonuçlanmasına rağmen bazı milletvekillerinin metin hakkında getirdiği önerilerin incelenmesi gerekiyor. Meclis tarafından yapılacak incelemenin tamamlanmasının ardından tasarı Senatoda da oylanacak.



Kabul edilen tasarı metni ile özellikle mali kriz nedeniyle memurların maaşlarını bile ödemekte zorlanan Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ve Minas Gerais gibi eyaletlerin finansal bakımdan iyileştirilmesi hedefleniyor.



Eyaletlerin finansal krizden çıkış için uyması gereken kurallar



Tasarıya göre mali açıdan krizde olduğunu ispatlayan eyaletler vergi kurtarma rejimine katılabilecek. Eyaletlerin bu imkandan yararlanabilmesi için kamu ihalelerini askıya alması ve memur maaşlarında artışların yasaklanması gibi bir dizi mali dengeleme mevzuatına uyması, öncelikle kendi meclislerinde ilgili kanunları çıkarması gerekiyor.



Eyaletlerin mali bakımdan krizde olduklarını kanıtlaması için "yıllık net cari gelirin konsolide borcun altında olması", "amortisman ve faizleriyle personel giderlerinin, net cari gelirin en az yüzde 70'ine eşdeğer olması", "sözleşme yapılmış toplam finansal yükümlülük miktarının mevcut nakit miktarından fazla olması" koşulları bulunuyor.



Bunların yanı sıra Maliye Bakanlığının onayı ile herhangi bir sektördeki kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesine izin verilmesi, çalışanların sosyal güvenlik katkı paylarını en az yüzde 14 yükseltilmesi ve gerekirse olağanüstü ve geçici bir sosyal güvenlik vergisi tesis edilmesi, teşvik veya vergi avantajlarının yılda en az yüzde 10 azaltılması, federasyon memurlarına sağlanmayan fayda ve avantajların ortadan kaldırılması için eyalet memurlarının yasal rejiminin gözden geçirilmesi, borçların ödenmesine öncelik vermek için büyük indirimlerin uygulanacağı ödeme açık artırmalarının yürütülmesine yetki verilmesi de isteniyor.



Tasarı, iyileştirme rejiminin geçerliliği süresince memur maaşlarına artış, iyileştirme veya yeniden ayarlama, harcamalarda artış anlamına gelen pozisyon veya görev oluşturulması, gider artışına neden olacak kariyer değişiklikleri, masraflarda artışa yol açmayan idari pozisyonların değiştirilmesi haricinde personel alımı, boş pozisyonları doldurma ihtimali hariç olmak üzere kamusal rekabet yürütme, herhangi bir nedenle yardım, ikramiye, ödenek, yarar veya avantaj sağlanması, zorunlu ve devamlı masraf oluşturulması ise yasaklanıyor.