Brezilya'da Cezaevinde İsyan: En Az 60 Ölü





Brezilya'da bir cezaevinde iki ayrı suç çetesi tarafından başlatılan isyanda en az 60 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilyalı yetkililer pazar günü öğleden sonra başlayan ayaklanmanın ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabildiğini açıkladı.



Gardiyanların rehin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.



Güvenlik yetkilileri olay sırasında tam olarak kaç kişinin hapishaneden kaçtığının şimdilik bilinmediğini açıkladı:



"Maalesef ölüler var. Cesetleri dışarıda bulduk. Onları öldürüp pencerelerden atmışlar. Hapisten kaçanlar var. Kaç kişinin kaçtığını şimdilik bilmiyoruz. Ama kaçanları yakalamak için operasyon başlatıldı."



Brezilya basını olaydan bir gün önce cezaevi kompleksinden 84 hükümlü ile 12 gardiyanın firar ettiğini yazdı.



Hükümlülerin aldığı rehineleri serbest bırakmak için herhangi bir talepte bulunmadığı ifade edildi.



Brezilya'daki cezaevlerinde kontrolün kendisinde olmasını isteyen suç örgütleri arasında yaşanan çekişmeler zaman zaman şiddete dönüşüyor.



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Tags: cezaevinde isyan: Ölüm Ayaklanmalar ve kargaşalar Brezilya ölü Polis Brezilyada Gepost: 02 januari 2017