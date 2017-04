Brezilya'da Bisikletler "Çiçek Açınca" Sokaklar Festival Havasına Büründü

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde farklı bisikletler çiçeklerle süslendi. "Flower Messenger" başlıklı performans kapsamı altında yapılan sanat çalışmaları, Sao Paulo sokaklarını renk cümbüşüne çevirdi.



Artan trafik sorununa pozitif olarak bakmaya çalışan insanlar, bisikletlerinin önlerine çiçekler koydu. "Bisiklet çetesi" her gün Sao Paulo sokaklarına çıkıp, insanlara trafiğin güzel yanlarını gösteriyorlar. Sanatçı Azuma Makoto tarafından tasarlanan sanat çalışması 7 Mayıs'a kadar sokaklarda devam edecek.



Sanat performansı, aynı zamanda da şehir hayatının kaosundan sizi uzaklaştırmayı da hedefliyor. Her an karşınıza bir köşeden çıkacak olan çiçekli bisiklet çeteleri, şehre ayrı bir hava katıyor.