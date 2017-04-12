Brezilya'da Bakanlara Yolsuzluk Soruşturması

Brezilya'da adı yolsuzluk soruşturmasına karışan 8 bakana soruşturma açıldı.



Brezilya, adı yolsuzluğa karıştığı ifade edilen 8 bakan ve 29 senatör ve 42 milletvekillerine soruşturma açılmasının ardından yeni bir yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor. Listede bakanların yanı sıra olimpiyat oyunları gerçekleştirildiğinde görevde olan Rio de Janeiro Belediye Başkanı ve en az 4 eski Devlet Başkanı da yer alıyor. Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Edson Fachin tarafından yayınlanan listede ismi bulunan 108 kişi, zimmetine para geçirmek ve Petrobas şirketinin yolsuzluk operasyonunda yer almakla suçlanıyor. Soruşturmalar, yolsuzluk operasyonu kapsamında Odebrecht mühendislik şirketinin hem eski hem de mevcut 77 eski yöneticisinin ifadelerine dayanıyor. Adı yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle haklarında soruşturma açılanlar arasında Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes ve Tarım Bakanı Blairo Maggi de bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Michel Temer'in ofisinden herhangi bir açıklama yapılmazken, adı yolsuzluğa karışan bakanların görevden alınacakları ifade edildi.



Ülkenin dev petrol şirketi Petrobas ve önde gelen şirketlerin adının karıştığı yolsuzluk operasyonlarında siyasetçilere en az 2 milyar dolar rüşvet verildiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl adı yolsuzluğa karışan Devlet Başkanı Dilma Rousseff görevden alınmış, yerine de yardımcısı Michel Temer getirilmişti. - BRASILIA