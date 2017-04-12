Brezilya'da Bakanlar, Senatörler ve Milletvekillerine Soruşturma
Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com
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