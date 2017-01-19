Brezilya'da Alcaçuz Cezaevine Operasyon

SAO Brezilya'da güvenlik birimlerinin, Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan Alcaçuz cezaevindeki mahkumların bir kısmını başka bir cezaevine nakletmek için operasyon düzenlediği bildirildi.



Yerel basının bildirdiğine göre, Özel Harekat Birliği ve polis, çıkan isyanda 26 mahkumun öldüğü Alcaçuz cezaevine müdahalede bulundu.



Askeri helikopterlerin havadan destek verdiği operasyon öncesi güvenlik birimleri cezaevi girişindeki mahkum yakınlarını bölgeden uzaklaştırdı.



Polis birliklerinin içeri girmesiyle cezaevi çatısında bulunan mahkumların içeri girdiği bildirilirken cezaevinden bomba sesleri geldiği aktarıldı.



Polis birliklerinin cezaevine müdahalesi, mahkumlarının bir kısmının Paranamirim Eyalet Cezaevine nakledilmesi kararından sonra gerçekleşti.



Bu arada nakil işlemini yapmak üzere 4 otobüsün de cezaevi önünde hazır bulunduğu aktarıldı.



Öte yandan Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, dün yaptığı açıklamada, bir katliam yaşanmaması için kolluk kuvvetlerinin sadece çok gerekli durumda cezaevine müdahale edeceğini söylemişti.



Faria, polisin cezaevine girmesi durumunda mahkumlarla çatışmanın yaşanabileceğini belirterek, "yeni bir Carandiru hadisesinin" yaşanabileceğini bildirmişti.



Sao Paulo'nun Carandiru bölgesindeki tutukevinde, 1992'de askeri polisin yaşanan isyana müdahalesinde 111 tutuklu ölmüştü.



Alcaçuz cezaevindeki isyan Cumartesi günü mahkumlar arasındaki çatışma sonrasında en az 26 mahkumun ölümü ile sonuçlanmıştı. Pazartesi günü mahkumlar tekrar isyan çıkartarak cezaevinin kontrolünü ele geçirmişlerdi.







Brezilya'da yeni yılın ilk 2 haftasında 3 farklı eyalette meydana gelen isyanlarda 134 mahkum öldü. Cezaevlerindeki isyanların rakip uyuşturucu çeteleri arasında, Brezilya'nın kuzeyindeki uyuşturucu trafiğinin kontrolünü sağlamak için olduğu tahmin ediliyor.