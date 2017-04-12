Brezilya'da 8 Bakana Yolsuzluk Soruşturması
Brezilya'da 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili, 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ile 24 üst düzey yönetici ve siyasetçiler hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı.
Brezilya'da 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili, 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ile 24 üst düzey yönetici ve siyasetçiler hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Bu durum Michel Temer hükümetine ağır darbe vurdu.
Kaynak: Dunya.com
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