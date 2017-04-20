Brezilya Basınından Thiago Maia İddiası!
Brezilya basını, Santos formasını giyen orta alan oyuncusu Maia'nın Beşiktaş'tan teklif aldığını yazdı.
Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya basınından dün çok flaş bir iddia geldi.
BÜYÜK YETENEK
Brezilya basınına göre Siyah- Beyazlılar, Santos formasını giyen Thiago Maia'ya teklifte bulundu. Orta alanın ortasında görev yapan 20 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Santos'la sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan Maia ülkesinin tüm alt yapı kategorilerinde milli formayı giydi. Brezilya basını, Beşiktaş'ın teklifinin mali boyutlarını ise belirtmedi.
(Takvim)
Kaynak: Sporvadisi.com
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