Brexit Sürecinde İngiltere: Sterlin, Dolar Karşısında Eriyor

İngiltere'nin Avrupa tek pazarını terk edeceği ihtimalinin artmasıyla Sterlin Amerika Birleşik Devletleri Dolar'ı karşısında son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.



İngiltere'nin 500 milyon nüfuslu Avrupa pazarına veda etmesi ile ülkenin rekabet gücünün zayıflayabileceği endişeleri Sterlin'deki dalgalanmanın ana nedeni.



Bu yüzden Avrupa Birliği'nden ayrılık kararıyla sonuçlanan, geçtiğimiz haziran ayında yapılan Brexit referandumunun ardından Sterlin Dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetti, son olarak 1.20 seviyesinin altına düştü.



Bazı uzmanlar İngiltere'nin Avrupa tek pazarında kalma ihtimalinin her geçen gün azaldığı görüşünde.



BGC Partners'dan Mike Ingram, İngiltere'nin Avrupa tek pazarına erişiminin sonra ereceğinin gittikçe daha da artan bir kesinlik kazandığı görüşünde.



Brexit oylamasından sonra özellikle yakıt, yiyecek ve hazır giyim eşyası fiyatlarının yükselmesi geçtiğimiz ay tüketici fiyatı endeksinin yüzde 1.4'e çıkmasında etkili oldu. İngiltere'de yüzde 1.2 seviyesindeki enflasyonun 2017 yılında daha da artması bekleniyor.



Tony Geary, perakendeci: "Bence bu süreç biraz daha hızlı olabilirdi. Toplum Avrupa'dan ayrılmak istediğine geçtiğimiz haziran ayında karar verdi. Buna rağmen yapacak çok şey var ve Theresa May şu anda kollarını sıvamalı ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmalı. Yani bu mail yılın sonuna kadar her şeyi yapabilecek durumda."



İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, geçtiğimiz hafta İngiltere'nin ortak pazara erişiminin sonlanması halinde, kurumlar vergisini azaltarak İngiltere ekonomisinin rekabet gücünün artırılabileceğini açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: İngiltere: Brexit eriyor karşısında sürecinde Sterlin İngiliz sterlini Birleşik Krallık Döviz Dolar Gepost: 16 januari 2017