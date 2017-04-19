Brexit Müzakereleri Seçim Sonrasına Kaldı
AB, Brexit müzakerelerinin 8 Haziran'da ingiltere'de yapılacak erken genel seçimden sonra başlamasını bekliyor.
AB, Brexit müzakerelerinin 8 Haziran'da ingiltere'de yapılacak erken genel seçimden sonra başlamasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com
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