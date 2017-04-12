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Brexit'e Siber Müdahale İddiası
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Brexit'e Siber Müdahale İddiası

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği öne sürüldü.

Brexit'e Siber Müdahale İddiası

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği öne sürüldü

Kaynak: Dunya.com

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