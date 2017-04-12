Brexit'e Siber Müdahale İddiası
Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği öne sürüldü.
Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği öne sürüldü
Kaynak: Dunya.com
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