Brexit AB'nin Kredin Notlarını Vurabilir
S&P, İngiltere ile çekişmeli bir ayrılığın AB'nin kredi notlarını vurabileceği yorumunda bulundu.
S&P, İngiltere ile çekişmeli bir ayrılığın AB'nin kredi notlarını vurabileceği yorumunda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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