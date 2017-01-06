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Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi
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Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı 56 doların üzerinde dengelendi.

Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı 56 doların üzerinde dengelendi.

Brent Petrolün varil fiyatı dün açıklanan stok verilerinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek gün içinde 55,99 dolara kadar gerilese de son bir aydır etkili olan yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,96 primle 56,77 dolardan tamamladı.

Bugüne 56,82 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.30 itibarıyla yatay seyirle 56,72 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,65 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ham petrol stoklarında 7,1 milyon varil azalış yaşanmasına rağmen, benzin stoklarındaki güçlü artış ile petrol fiyatlarının satış baskısı altında kaldığını kaydetti.

Bugün, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatın için 56,20 dolar seviyesinin destek, 57,25 seviyesinin ise direnç olduğunu ifade etti.

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