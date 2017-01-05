Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı, 56 doların üzerinde dengelendi.



Brent petrolün varil fiyatı dün 55,30-56,50 bandı içinde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,99 yükselişle 56,23 dolar seviyesinden tamamladı.



Bugüne Asya piyasalarında yatay bir başlangıç yapan Brent petrolün varil fiyatı 56 doların üzerinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 56,35 dolar seviyesinden alıcı bulurken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,12 artışla 53,20 dolardan işlem görüyor.



Analistler, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında küresel büyümenin yavaş olduğuna dikkat çekilmesinin petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını ifade ederek, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın enerji alanında yapacağı hamlelerin petrol piyasaları tarafından yakından takip edileceğini kaydetti.



Bugün açıklanacak ABD haftalık petrol stokları ile ADP özel sektör istihdamının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan 55,50 dolar seviyesinin destek, 57,20 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.