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Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi
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Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı 56 doların üzerinde dengelendi.

Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı 56 doların üzerinde dengelendi.

Dün gün içinde 58,4 dolar ile 18 ayın zirvesini gören Brent petrolün varil fiyatı bu seviyelerden gelen satışlarla sert bir şekilde düşüşe geçerek 55,29 dolara kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, dün özellikle dolar endeksindeki hızlı yükselişle geniş bir bant içinde dalgalanmasının ardından günü yüzde 1,85 azalışla 55,68 dolardan tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında yatay bir başlangıç yapan Brent petrolün varil fiyatı 56 doların hemen üzerinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 56,07 dolar seviyesinden alıcı bulurken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,57 primle 52,88 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 dolar seviyesinin destek, 57,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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