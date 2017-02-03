Brent Petrol 56 Doların Üzerinde Alıcı Buluyor

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde 56 doların üzerinden alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı dün, küresel piyasalarda gerileyen dolar talebine paralel, üç haftanın en yüksek seviyesi olan 57,41 dolara kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,34 yükselişle 56,73 dolardan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 56,89 dolardan işlem görürken aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,30 primle 53,90 dolardan alıcı buluyor.



Analistler bugün Avro Bölgesi ocak hizmet sektörü PMI ve saat 16: 30 da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,70 doların destek, 57 doların ise direnç konumuna geldiğini söyledi.