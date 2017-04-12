Brent Petrol 56 Doların Üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı dün açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri sonrası 56 doların üzerinde seyrediyor.



Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,03 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 56,26 doları görmüştü.



Bu sabah güne 56,19 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,42 değer kazanarak 56,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,58 dolardan alıcı buldu.



Dün API'nın, ABD petrol stoklarının 1,3 milyon varil azaldığını duyurmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti. Uzmanlar, stokların 125 bin varil artacağını tahmin ediyordu. Petrol piyasasında bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı stok verileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünce açıklanacak aylık petrol verileri takip edilecek.



Jeopolitik risklerin etkisinin sürdüğü küresel piyasalarda bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ikili görüşmesi, ABD mart ayı ithal ürünler fiyat endeksi ve mart ayı hazine bütçe dengesi ve İngiltere'de şubat ayı işsizlik oranı izlenecek.



Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 56-55,50 dolar aralığının destek, 56,50-57 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.