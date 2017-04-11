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Brent Petrol 56 Doları Zorluyor
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Brent Petrol 56 Doları Zorluyor

Brent petrolün varil fiyatı bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri öncesi 55,92 dolar düzeyinde seyrediyor.

Brent Petrol 56 Doları Zorluyor

Brent petrolün varil fiyatı bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri öncesi 55,92 dolar düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 55,17 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 56 doları görmüştü.

Bu sabah güne 56,03 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.13 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybederek 55,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 53 dolardan alıcı buldu.

Libya'nın Sharara petrol sahasında üretimin durmasıyla küresel arzın düşeceği beklentisi Brent petrol fiyatını yukarı yönlü etkiliyor.

Bugün küresel piyasalarda Almanya ZEW endeksi ve Avro Bölgesi sanayi üretim verisi, İngiltere'de mart ayı TÜFE rakamları izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 55,75-55,69 dolar aralığının destek, 55,89-55,97 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

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İngiltere, Almanya, Teksas, Petrol, Sabah, Libya, Texas