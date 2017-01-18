Brent Petrol 55 Doların Üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, 55 doların üzerindeki yatay seyrini devam ettiriyor.



Dün, Brent petrolün varil fiyatı 56,92 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 55,4 dolardan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.45 itibarıyla dünkü kayıplarını telafi ederek 55,7 dolar seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla, 52,7 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik veriler ile saat 23.00'te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 doların destek, 56,30 doların direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, yarın açıklanacak petrol stokları verisi öncesinde yatay seyrin devam edebileceğini dile getirdi.