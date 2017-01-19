Brent Petrol 54 Dolar Seviyelerinde

Brent petrolün varil fiyatı, 54 doların üzerinde seyrediyor.



Dün, Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) "Petrol Piyasası Raporu"unda, aralıkta küresel petrol arzının bir önceki aya göre günlük 300 bin azalışla 96 milyon 920 bin varile indiğini açıklamasına karşın günü yüzde 2,26 değer kaybıyla 54,17 dolardan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 54,40 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 yükselişle 51,46 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD tarafından açıklanacak ham petrol stokları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 53,30 doların destek, 56,30 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.