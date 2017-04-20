Brent Petrol 53 Dolara Geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, dün açıklanan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri sonrası 53 dolara geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı, dün 54,77 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 55,17 doları görmüştü. Bu sabah güne 53,09 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,33 değer kazanarak 53,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 51,17 dolardan alıcı buldu.



EIA dün ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 532,3 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil azalması yönündeydi. EIA'ya göre, ABD'nin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 17 bin varil artışla 9,25 milyon varile yükseldi. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 9 hafta üst üste artış kaydetmiş oldu. Beklentinin altında gerçekleşen stok azalışı ve petrol üretimindeki artış petrol fiyatlarını düşürdü.



Küresel piyasalarda bugün, ABD haftalık işsizlik başvuruları, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ve mart ayı öncü göstergeler endeksi ile Avro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven endeksi verileri izlenecek.



Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 53,01-52,97 dolar aralığının destek, 53,70 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih de yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi kısma anlaşmasını 6 ay yerine 3 ay uzatabileceğini ifade etti.