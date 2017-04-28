Brent Petrol 52 Doları Aştı

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 52 doları aşarak toparlanma çabalarını sürdürüyor.



Brent petrolün varil fiyatı, dün 51,58 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,13 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,93 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,28 değer kazanarak 52,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,33 dolardan alıcı buldu.



Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının yılın ikinci yarısında 3 ay uzatılmasının yeterli olacağını açıklaması, OPEC dışı Rusya'nın ise sürenin uzatılmasına gerek görmemesi, petroldeki toparlanma çabalarını sınırlayan unsurlar arasında geliyor. OPEC'in üretim sınırlamasını yılın ikinci yarısında uzatıp uzatmayacağına yönelik gözden geçirme ve temaslar yakından takip ediliyor.



Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'un ise dün Atlantik Konseyi İstanbul zirvesinde yaptığı "ABD'deki kaya gazı ve petrolü üretimi Irak'taki üretime eşit hale gelecek ki, Irak önemli oyunculardan birisi sektörde. Bu küresel petrol piyasalarında kesinlikle büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Belki de ABD'deki petrol ve gaz üretim tahminlerimizi revize etmemiz gerekebilir." açıklaması, fosil yakıtların geleceğine ilişkin tartışmalar için yeni bir çerçeve ortaya koydu.



Küresel piyasalarda bugün Avro Bölgesi, ekonomik ve tüketici güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Almanya, nisan ayı TÜFE, ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması, ABD, mart ayı toptan stokları, ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri, ABD, haftalık işsizlik başvuruları, ABD, bekleyen konut satışları ve ABD, Kansas City Fed imalat endeksi verileri izlenecek.



Uzmanlar, Brent petrolde 52,50-53,00 dolar aralığının direnç bölgesi olarak izlenebileceğini, 51,80 doların ise destek noktası haline geldiğini belirtiyor.