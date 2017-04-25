Brent Petrol 51 Dolar Düzeyine Geriledi

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de açıklanacak petrol stok verisi öncesi 51 dolar düzeylerine geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı, dün 51,93 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,55 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,62 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0,15 değer kazanarak 51,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,34 dolardan alıcı buldu.



Bugün ABD'de açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stok verisinin petrol fiyatı üzerinde etkisi olması bekleniyor. API geçen hafta stokların 840 bin varil azaldığını duyurmuştu.



Küresel piyasalarda gün içinde, ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları, mart ayı yeni konut satışları, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verileri takip edilecek. Fransa'da iş dünyası güveni ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Kredi Anketi sonuçları ekonomik dengeleri etkileyebilir.



Petrol fiyatlar üzerinde, Suudi Arabistan'ın üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılmasının yeterli olabileceği açıklaması toparlanma için yeterli ivme sağlayamadı. ABD'deki kaya gazı üretiminin OPEC'in üretimi azaltmasının etkilerini azaltacağı düşüncesi de fiyatlardaki toparlanma çabalarını sınırlıyor.